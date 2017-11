ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der Anstieg auf 13.500 Indexpunkte im DAX bedeutet ein Plus von mehr als 17 Prozent in diesem Jahr. Angesichts der Länge und Stärke des Aufwärtstrends haben Crash-Propheten steigende Chancen, irgendwann vielleicht doch einmal Recht zu bekommen. Eine aktuelle Einschätzung der Großwetterlage gibt in der heutigen Sendung Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.