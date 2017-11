Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia traut sich 2018 mehr zu. Grund sind höhere Mieteinnahmen und eine steigende Bewertung seiner Immobilien.Im kommenden Jahr will Vonovia das operative Ergebnis steigern auf 960 bis 980 Millionen Euro. Die Dividende für das laufende Jahr soll um 20 Cent klettern auf 1,32 Euro Vonovia will sein Investitionsprogramm zur Renovierung des Wohnungsbestandes und für Neubauten fortsetzen und so wie in diesem Jahr auch 2018 rund eine Milliarde Euro dafür ausgeben. Der Wert d. ...

