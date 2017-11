FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Angesichts einer Flut an Unternehmenszahlen gaben die wichtigsten Indizes etwas nach. Allein aus dem 30 Werte umfassenden Dax stand fast ein Drittel der Unternehmen mit Geschäftsberichten im Fokus.

Der deutsche Leitindex bewegte sich mit minus 0,03 Prozent auf 13 377,97 Punkte kaum vom Fleck. Bereits zur Wochenmitte hatte das Börsenbarometer keine eindeutige Richtung gefunden.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag um 0,02 Prozent auf 26 928,85 Punkte nach. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,36 Prozent auf 2512,45 Punkte nach unten./la/jha/

