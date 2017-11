Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte sinken im September leicht

Die deutschen Exporte sind im September gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Die robuste Weltkonjunktur und der lebhafte Welthandel sorgen aber insgesamt für eine gute Nachfrage nach Waren aus Deutschland. Im September sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,6 Prozent höher.

Chinas Inflation mit dem stärksten Anstieg seit neun Monaten

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Oktober mit der höchsten Rate seit neun Monaten gestiegen. Der Verbraucherpreisindex legte im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im September hatte das Plus 1,6 Prozent betragen. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,8 Prozent gerechnet.

BoJ-Protokoll zeigt Widerstand gegen weitere Lockerung

Die Ratsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) sind unwillig, die monetäre Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Der Widerstand gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik deutet darauf hin, dass die Forderung des neuen Ratsmitglieds Goushi Kataoka nach mehr Maßnahmen zur Ankurbelung der Inflation in absehbarer Zeit kaum eine Mehrheitsunterstützung finden wird.

EU bringt Strafmaßnahmen gegen Venezuela auf den Weg

Die Staaten der Europäischen Union haben am Mittwoch Strafmaßnahmen gegen die venezolanische Regierung zugestimmt. Am Montag wollen die EU-Außenminister die Sanktionen offiziell beschließen. Aus diplomatischen Kreisen hieß es, mit den Maßnahmen solle die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro an den Verhandlungstisch mit der Opposition gebracht werden, damit die derzeitige politische Krise in Venezuela beigelegt werden könne.

Britische Ministerin tritt wegen nicht abgesprochener Treffen in Israel zurück

Die britische Premierministerin Theresa May hat binnen einer Woche ein zweites Kabinettsmitglied verloren: Die Ministerin für Internationale Entwicklung, Priti Patel, trat am Mittwoch wegen einer Reihe nicht abgesprochener Treffen mit politischen Vertretern in Israel zurück. In einem Brief an May entschuldigte Patel sich für ihr Verhalten, wie die britische Regierung mitteilte. Verteidigungsminister Michael Fallon hatte vergangene Woche nach Vorwürfen sexueller Belästigung sein Amt niedergelegt.

Trump bedankt sich am Jahrestag seiner Wahl bei Unterstützern

Am ersten Jahrestag seines überraschenden Wahlsiegs hat US-Präsident Donald Trump seinen Unterstützern gedankt. "Glückwunsch an all die 'BEDAUERNSWERTEN' und die Millionen Menschen, die uns einen MASSIVEN (304-227) Erdrutschsieg beim Wahlleutekollegium verschafft haben!", schrieb Trump am Mittwoch während seines China-Besuchs im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dabei bezog er sich auf den viel kritisierten Ausspruch seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton im Wahlkampf, bei der Hälfte von Trumps Anhängern handele es sich um "Bedauernswerte".

China und USA schließen milliardenschwere Handelsvereinbarungen

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben gemeinsame Handelsvereinbarungen mit einem Gesamtumfang von 253,4 Milliarden Dollar verkündet. Die Abkommen, die sich unter anderem auf die Branchen Energie, Luftfahrt und Elektronik erstrecken, wurden am Donnerstag im Zuge eines Treffens der beiden Staatschefs in Peking unterzeichnet. Auch Autobauer und Nahrungsmittelkonzerne profitieren von den Deals.

US-Vertreter kritisiert Weltbank-Kredite an wirtschaftlich starkes China

Während des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump hat ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington die Weltbank-Kredite an die wirtschaftlich starke Volksrepublik kritisiert. Wenn die Weltbank Ländern Darlehen bewillige, die wohlhabend genug seien, um ihre eigene Entwicklung zu finanzieren, schade das armen hilfsbedürftigen Ländern, sagte der Staatssekretär für internationale Angelegenheiten im US-Finanzministerium, David Malpass, am Mittwoch (Ortszeit) vor einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses.

Ermittlungen gegen Trumps früheren Berater Icahn

Die US-Justiz ermittelt gegen den milliardenschweren Investor und ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump, Carl Icahn. Es geht um Icahns Empfehlungen zu Vorgaben zur Zusammensetzung von Treibstoffen während seiner Zeit als Präsidentenberater, wie am Mittwoch (Ortszeit) aus einer Mitteilung seines Unternehmens Icahn Enterprises an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

