FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat die Auslieferungen seiner Kernmarke auch im Oktober dank guter Verkäufe in China rasant gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden von der Marke Volkswagen 550.900 Einheiten an die Kunden übergeben, 7,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten zehn Monaten des Jahres betrug das Absatzplus 3,2 Prozent auf 5,042 Millionen Autos.

"Für Volkswagen ist dieser Oktober der erfolgreichste aller Zeiten gewesen. Besonderer Schub kam dabei aus dem Markt China mit einem Plus von rund 26.000 Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr", sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann laut Mitteilung.

In China betrug das Wachstum im Oktober damit 9,2 Prozent. Besonders gut lief es auch in Südamerika und Russland. In Westeuropa verbuchte Volkswagen dagegen einen Rückgang um 3 Prozent. In Deutschland wurden mit 43.000 Autos 2,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat verkauft.

November 09, 2017 03:01 ET (08:01 GMT)

