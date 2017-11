CUPERTINO (IT-Times) - Mit "Planet of the Apps" und "Carpool Karaoke" ist Apple bereits mit zwei TV-Serien präsent. Nun legt Apple nochmals nach und will offenbar eine weitere TV-Serie an den Start bringen. Dabei soll es sich um ein Morning-Show-Drama mit den TV-Stars Reese Witherspoon und Jennifer Aniston...

Den vollständigen Artikel lesen ...