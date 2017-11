BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union hat sich nach monatelangen Beratungen auf einen verschärften Handel mit Luftverschmutzungsrechten (ETS) für Industrie, Kraftwerke und Flugzeuge geeinigt. Ein vorläufiges Übereinkommen sei erreicht und werde jetzt der EU-Staaten zur Billigung vorgelegt, teilte am frühen Morgen Estlands stellvertretender EU-Botschafter Clyde Kull über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Einigung sieht vor, dass Kraftwerke und Fabriken zwischen 2021 und 2030 jedes Jahr 2,2 Prozent weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen dürfen. Gleichzeitig werden Verschmutzungsrechte vom Markt genommen, um das Angebot zu reduzieren. Damit sollen die Zertifikate teurer werden.

Der EU-Handel mit Verschmutzungsrechten liegt seit Jahren darnieder und hat seine Klimaschutzfunktion verfehlt. Aktuell kostet das Zertifikat für eine Tonne CO2 knapp 8 Euro. Damit ist es für Industrie und Stromversorger günstiger, Treibhausgase auszustoßen als in moderne Technologien zu investieren. Bei der Einführung des Emissionshandels 2005 war ursprünglich mit einem Zertifikatepreis von 25 Euro gerechnet worden.

Die Verschärfung des ETS soll bewirken, dass der Treibhausgasausstoß der gesamten EU bis 2030 um 43 Prozent zum Vergleichsjahr 2005 sinkt. Die EU hat sich im Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, deutlich umweltfreundlicher zu produzieren, um die Erderwärmung zu begrenzen. Die Einigung in Brüssel gilt als Signal an die in Bonn tagende Weltklimakonferenz.

