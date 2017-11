Bad Marienberg - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975/ WKN A0MW97) bleibt auf Erfolgskurs, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In den ersten neun Monaten 2017 wurden alle relevanten Ergebniskennziffern deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Vor dem Hintergrund dieser positiven Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand erneut die Jahresprognose für 2017. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2017 auf 15,0 Mio. EUR von 10,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss erhöhte sich ebenfalls deutlich auf nunmehr 7,4 Mio. EUR nach zuvor 4,5 Mio. EUR und die Funds from Operations (FFO) nach Minderheitsanteilen stiegen auf 5,3 Mio. EUR von zuvor 4,4 Mio. EUR. Der FFO je Aktie lag in den ersten neun Monaten 2017 entsprechend bei 0,38 EUR nach 0,31 EUR im Vorjahreszeitraum.

