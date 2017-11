Der niederösterreichische Versorger EVN (ISIN: AT0000741053) will der Hauptversammlung am 18. Januar 2018 eine Dividende von 0,44 Euro sowie eine einmalige Bonusdividende von 0,03 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2016/17 vorschlagen. EVN hat in diesem Jahr eine Dividende von 0,42 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr um knapp 5 Prozent (ohne Bonusdividende) angehoben. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

