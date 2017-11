Von Januar bis September 2017 verkaufte die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von 5,9 GW und lag damit über dem Vorjahresniveau (Q1-Q3 2016: 5,7 GW). Die Umsatzerlöse gingen zurück auf 592,5 Mio. Euro (Q1-Q3 2016: 708,8 Mio. Euro). Hauptursache dafür ist das schwache Geschäft mit Zentral-Wechselrichtern für solare Großkraftwerke in Nordamerika. Mit einem Umsatzplus von 43 Prozent entwickelten sich die asiatischen Märkte sehr positiv, auch in der Region EMEA verzeichnete SMA steigende Umsätze. Wesentliche Wachstumsimpulse gingen in der Berichtsperiode insbesondere vom Speicher- und vom Servicegeschäft aus.

SMA erhöhte im dritten Quartal 2017 die Profitabilität deutlich. Die Brutto-Marge stieg auf 25 Prozent. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) verdoppelte sich auf 26 Mio. Euro. Alle Segmente erzielten im dritten Quartal ein positives operatives Ergebnis. ...

