Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat das flaue erste Halbjahr im dritten Quartal ausgebügelt dank der regen Baukonjunktur in den USA und Europa. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von Juli bis Oktober um sieben Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um vier Prozent zu auf 4,6 Milliarden Euro.Im ersten Halbjahr war HeidelCement kaum vom Fleck gekommen, was vor allem mit schlechtem Wetter in den USA begründet wurde. Die Quartalszahlen übertrafen nun die Erwartung. ...

