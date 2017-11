09.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Rosenbauer (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Rosenbauer , der international führende Feuerwehrausstatter, erhielt vom Flughafenbetreiber Royal Schiphol Group einen Auftrag zur Lieferung von 18 Flughafenlöschfahrzeugen. Die Schiphol Group stattet damit die Flughäfen Amsterdam, Rotterdam und Lelystad neu aus: In Amsterdam werden 13 PANTHER 8x8 in Dienst gestellt, in Rotterdam drei PANTHER 6x6, in Lelystad zwei PANTHER 6x6, alle mit 16,5 m Löscharm STINGER und Highend-Löschtechnik an Bord. Mit der neuen PANTHER Flotte rüstet sich...

