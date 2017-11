NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Schnelleinschätzung vom Donnerstag. Vor diesem Hintergrund seien die Zielsetzungen für das Gesamtjahr weiter erreichbar. Große Änderungen an den Konsensschätzungen erwartet er aber nicht. Das bisherige Kursziel des Experten für die Merck-Aktie beträgt 100 Euro./tih/zb

Datum der Analyse: 09.11.2017

ISIN DE0006599905

AXC0169 2017-11-09/09:52