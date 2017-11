RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der drastische Umbau des Autoherstellers Opel macht auch vor dem obersten Management nicht Halt. "Selbstverständlich werden ich und mein Team dazu beitragen", sagte der neue Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim bei der Präsentation der Umbaupläne. Das Management werde schlanker, das Board of Directors von neun auf sechs Mitglieder reduziert. "Veränderungen müssen an der Spitze beginnen. Die Treppe wird von oben gekehrt", sagte Lohscheller. "Bei unserer Suche nach Kostenreduzierungen drehen wir jeden Stein um."

Der Autobauer will die Kosten deutlich senken, bei seinem Neustart aber auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Auch Werkschließungen seien nicht geplant, berichtete das vom französischen PSA -Konzern übernommene Unternehmen. Die Lohnkosten sollen über Abfindungen, Vorruhestand, innovative Arbeitszeitkonzepte, Altersteilzeit sowie Kurzarbeit in einigen Bereichen gesenkt werden./mar/ben/DP/jha

