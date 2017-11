Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Asset Control entwickelt gemeinsam mit DataStax eine neue Cloud-Plattformfür Markt- und Referenzdaten(press1) - München, 08. November 2017 - Kurz vor dem Startschuss zur FIMAEurope 2017 [1] landet der führende Anbieter von Datenmanagement für Cloud-Applikationen DataStax [2] einen weiteren Coup: Der FinanzdatenspezialistAsset Control [3] setzt auf DataStax Enterprise (DSE), um seine neue NoSQL-Plattform für das Finanzdatenmanagement in der Cloud zu entwickeln.Asset Control verfügt über umfangreiche Expertise im BereichDatenmanagement und eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei derBereitstellung von Lösungen, mit denen sich Markt-, Referenz- undPreisdaten aus den verschiedensten Quellen verarbeiten lassen. Die neueMarkt- und Referenzdaten-Plattform auf Basis von DSE ist in der Lage,immense Datenmengen in Echtzeit zu bewältigen und diese Geschäftsanwendernaus dem Finanzsektor bereitzustellen, ohne dabei die IT-Infrastruktur überGebühr zu belasten.Mit DSE werden Asset Control Kunden - darunter so renommierte Namen ausder Finanzwelt wie ING, Standard Chartered, die Erste Group, die Weltbank,die Commerzbank und die Raiffeisenbank - kritische Daten deutlichschneller zur Verfügung stehen. Die von DSE bereitgestellte,leistungsfähige Datenschicht erleichtert geschäftlichen und betrieblichenAnwender das Suchen, Abrufen und Speichern von Marktdaten. Dies gilt auchfür Quellen ohne herkömmliches Data Mastering wie alternative oderproprietäre Datensätze.Dank DSE werden Kunden von Asset Control in Echtzeit und bei vollerSkalierbarkeit auf ihre Finanzdaten zugreifen und diese effizientkontrollieren können, sei es on-premise, in Multi-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen - Vorteile, die sich mit traditionellen Datenbanken kaumrealisieren lassen. Vorteilhaft sind auch die niedrigeren Kosten für dasDatenmanagement sowie das bessere Risiko- und Compliance-Management.Mark Hepsworth, CEO von Asset Control, hat das Ziel fest im Blick:"Gemeinsam mit DataStax entwickeln wir eine Plattform, bei der dieZugänglichkeit und Verarbeitung von Daten im Fokus stehen, einschließlichsolcher Daten, die unsere Kunden in AC Plus verarbeiten. Indem wirmodernste Technologien wie Apache Cassandra, Spark und die Enterprise-Search-Lösung Solr mit der ausgezeichneten Sicherheit kombinieren, die zurStandardfunktionalität von DataStax Enterprise gehört, setzen wir neueMaßstäbe in Sachen Skalierbarkeit und Datentransfer. Unsere Kundenerhalten damit leistungsstarke Instrumente für die effektive Arbeit mitihren Daten."Hepsworth weiter: "Wir blicken auf eine lange Erfolgsgeschichte beimDatenmanagement zurück und werden auch künftig unser ganzes Könneneinsetzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen unsere Kundenihre komplexen Managementaufgaben bewältigen können.""Asset Control benötigt eine hochgradig skalierbare Plattform für dasDatenmanagement in Echtzeit, um den Anforderungen seiner Finanzkundengerecht zu werden. Mit DataStax Enterprise können wir dazu einen wichtigenBeitrag leisten", fügt DataStax-CMO Karl Van den Bergh hinzu. "Die Wahlfiel auf DSE, weil es sofort im produktiven Betrieb einsetzbar, hochgradigskalierbar und äußerst sicher ist. Ergänzt durch seine integriertenAnalyse- und Suchfunktionen bietet es alle Merkmale, die in der "Right-Now"-Ökonomie von Belang sind."Für weitere Informationen zur Entwicklungspartnerschaft der beidenUnternehmen besuchen Sie uns am Asset Control Stand auf der FIMA Europe2017 (Stand 38).Über DataStaxDataStax, Anbieter von Datenbanksoftware für Cloud-Applikationen, stellteine sichere und einfach bedienbare Enterprise-Plattform auf Basis vonApache Cassandra zur Verfügung. DataStax Enterprise ermöglicht esUnternehmen, Behörden und Systemintegratoren, eine rapide wachsende Anzahlan Cloud-Anwendungen zu unterstützen, um Daten über Rechenzentren undServices hinweg zu verteilen.Mit mehr als 500 Kunden in über 50 Ländern ist DataStax Enterprise dieausgewählte Datenbanktechnologie für viele der innovativsten Unternehmenweltweit, darunter Netflix, Safeway, ING, Adobe, Intuit, Target und eBay.Mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara wird DataStax von branchenweitführenden Investoren unterstützt, wie zum Beispiel Comcast Ventures,Crosslink Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner Perkins CaufieldByers, Meritech Capital, Premji Invest und Scale Venture Partners. WeitereInformationen stehen im Web unter DataStax.com oder auf Twitter unter@DataStax.Über Asset ControlAsset Control stellt den weltweit führenden Finanzinstituten,einschließlich G-SIBs und Investment Managern, leistungsfähigeFinanzdatenmanagementsysteme zur Verfügung. Ob es um operative Effizienz,Compliance, unabhängige Bewertung oder Risikomanagement geht - wir liefernDaten mit Effizienz, Transparenz und Integrität. Für weitere Informationenbesuchen Sie www.asset-control.com oder folgen Sie uns auf @Asset_Control.

