localsearch (Swisscom Directories AG), die Schweizer Nummer 1 im

Verzeichnisgeschäft und Betreiberin von local.ch und search.ch

präsentiert mit My Presence eine effiziente Lösung für digitales

Präsenzmanagement. Der neue Service von localsearch stellt sicher,

dass KMUs mit einem einzigen Eintrag auf local.ch oder search.ch

automatisch auf über 25 weiteren relevanten Online-Diensten präsent

sind und mehr Reichweite erzielen. Zu den Diensten zählen global

führende Plattformen wie Google, Facebook, Bing und Yelp.



Für den Geschäftserfolg von KMUs wird die Auffindbarkeit im Netz

immer wichtiger. Mehr als 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer

informieren sich online über Öffnungszeiten, Adressinformationen oder

das Angebot bevor sie ein lokales Geschäft aufsuchen.



Kein Wunder nimmt die Relevanz korrekter, aussagekräftiger und

ansprechender Daten auf den unterschiedlichsten Online-Diensten

stetig zu. Einheitliche und vollständige Unternehmensangaben

verbessern die Platzierung in den Suchmaschinen und Erhöhen das

Potenzial für Firmen von ihren Kunden gefunden zu werden.



Mit My Presence bietet localsearch neu die Möglichkeit, mit einem

einzigen Eintrag auf local.ch oder search.ch automatisch auf mehr als

25 relevanten Online-Diensten mit den gleichen, aktuellen

Unternehmensinformationen präsent zu sein. My Presence schützt zudem

die Profile dauerhaft vor Manipulation. Stefano Santinelli, CEO

localsearch erklärt: «Als Marketingpartner der KMUs ist es unser

zentrales Anliegen, die Unternehmen im Online-Marketing mit

praktischen Lösungen ganzheitlich zu unterstützen und so ihren Erfolg

zu fördern. Das Online-Präsenzmanagement ist die konsequente

Weiterentwicklung unseres Know-hows im Verzeichnisgeschäft, das wir

nun auf weitere lokale als auch global führende Anbieter ausweiten.»



Per Knopfdruck Kundennähe generieren



Der Verzeichniseintrag bei local.ch oder search.ch wird mit My

Presence zum Dreh- und Angelpunkt für das Präsenzmanagement. Es

erlaubt KMUs über diesen einen Eintrag ihre Präsenz auf über 25

weiteren Plattformen wie Google, Facebook, Bing und Yelp zentral zu

editieren und zu aktualisieren. So wird das Präsenzmanagement so

einfach wie früher ein Telefonbucheintrag - auch ohne

Online-Marketingkenntnisse.



localsearch stellt mit My Presence sicher, dass KMUs stets online

mit denselben, aktuellen und korrekten Informationen auf allen

relevanten Portalen gefunden werden. Dazu zählen Suchmaschinen wie

Google und Bing, Bewertungsplattformen und Social Media Dienste wie

Facebook und Instagram, Verzeichnisse wie Yelp und Foursquare ebenso

wie Karten- und Navigationsdienste. So werden KMUs dort gefunden, wo

ihre Kunden sie suchen.



Über localsearch



localsearch ist der führende Marketing- und Verkaufspartner der

Schweizer KMU und vermarktet mit local.ch und search.ch die

reichweitenstärksten Schweizer Informations- und Verzeichnisdienste

zum einfachen Finden von Adressen, Telefonnummern und ausführlichen

Informationen zu Firmen - im Web, auf der Mobile App und im

gedruckten Telefonbuch (Local Guide). local.ch und search.ch

verzeichnen gemeinsam pro Monat über 7,3 Millionen Zugriffe von

unterschiedlichen Geräten (Unique Clients) auf das Onlineangebot und

mehr als 42 Millionen Visits (Anzahl Kontakte). Die Apps von local.ch

und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Weitere

Informationen finden Sie unter www.localsearch.ch.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG, die zu 69% Swisscom und zu 31% Tamedia gehören.



Originaltext: localsearch

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061097

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061097.rss2



Kontakt:

Christos Bräunle, Mediensprecher localsearch

Förrlibuckstrasse 62 | 8021 Zürich | T +41 58 262 71 49 |

christos.braeunle@localsearch.ch