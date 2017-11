Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Anleger übten sich in Zurückhaltung, heisst es am Markt. In New York hatten schwächere Bankaktien den Dow Jones ausgebremst, weil laut Beobachtern eine mögliche Verzögerung der US-Steuerreform Sorgen bereitet. Die Vorzeichen aus Asien zeigten derweil ein gemischtes Bild.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen hierzulande Unternehmenszahlen. Es ist der letzte stark befrachtete Tag der laufenden Berichtssaison. Auch konjunkturseitig stehen weltweit einige Daten auf dem Programm. Aus China kamen bereits Erzeugerpreise, die im Oktober weiter stark zugelegt haben.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.30 Uhr 0,01% höher bei 9'266,69 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist mit +0,03% auf 1'507,60 Punkte ebenfalls kaum verändert, und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,01% auf 10'630,66 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 16 im Minus und 14 im Plus.

Zurich (-0,1%) bewegen sich nach einem Update zum Geschäftsverlauf unauffällig. Von einem "überraschungsarmen" Zwischenbericht ist am Markt die Rede. Während die Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft in den ersten neun Monaten geringfügig besser als erwartet ausfielen, konnte das Neugeschäft im Lebensversicherungsbereich mit den ...

