09.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Buwog (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die BUWOG Group hat schon früh die große Bedeutung der Digitalisierung für die Immobilienbranche erkannt und entsprechende Maßnahmen gesetzt. Im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive hat sie sich das Ziel gesetzt, auch im Bereich der Dateiablage den nächsten Schritt in Richtung digitaler Zukunft zu gehen: Dazu zählt die Überführung unternehmensrelevanter Dokumente in digitale Formate, was bei dem deutsch-österreichischen Immobilienkonzern bereits in großem Umfang umgesetzt wurde. Nun wurde...

Den vollständigen Artikel lesen ...