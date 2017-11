Es ist ein symptomatischer Rechtsstreit für die Ära virtueller Güter: Der Hersteller der Humvee-Armeefahrzeuge will den "Call of Duty"-Anbieter vor Gericht bringen. Die kantigen Gefährte seien dort ohne Lizenz unterwegs.

Der Hersteller der Humvee-Fahrzeuge der US-Armee hat die Macher des Videospiel-Hits "Call of Duty" verklagt, weil sie die markanten Wagen ohne Erlaubnis in ihre Software eingebaut hätten. Der Fahrzeugbauer AM General wirft dem Spielekonzern Activision Blizzard vor, er habe sich dadurch auf unfaire Weise bereichert, und will Unterlassung, Schadenersatz und Bußgelder.

AM General macht in ...

