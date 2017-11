BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Reform des europäischen Emissionshandels trifft bei Umweltschützern auf Kritik. Der Kompromiss werde in den nächsten Jahren kaum zur Minderung von Treibhausgasen beitragen, erklärte das Climate Action Network am Donnerstag in Brüssel. "Der Emissionshandel wird damit weiter die Rolle spielen, die er bisher hatte - und nahezu bedeutungslos bleiben." Der Umweltverband WWF wertete den Kompromiss als Schande.

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich in der Nacht zu Donnerstag auf die Reform des 2005 gestarteten Handels mit Verschmutzungsrechten verständigt. Damit werden die Klimaziele für Fabriken und Kraftwerke nachgeschärft: Die Menge, die sie an Treibhausgasen in die Luft blasen dürfen, soll zwischen 2021 und 2030 jährlich um 2,2 Prozent sinken und damit stärker als bisher. Zusätzlich werden Verschmutzungsrechte vom Markt genommen, um das Angebot zu verknappen.

Die Umweltverbände halten die Kürzungen bei den Zertifikaten für zu gering. Außerdem bemängeln sie, dass große Mengen der Verschmutzungsrechte nicht verkauft, sondern an die Unternehmen verteilt werden. "Energieintensive Branchen werden bis 2030 rund 6,5 Milliarden Verschmutzungsrechte gratis bekommen", moniert der WWF. "Damit verzichten die EU-Staaten auf mehr als 160 Milliarden Euro an Auktionserlösen für Emissionsrechte. Der WWF fordert ein Ende dieser Verschmutzungs-Subventionen."/vsr/DP/jha

