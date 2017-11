Vor allem das Geschäft in Asien lief gut für den Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern. Der SMA-Vorstand präzisierte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen wird der Umsatz eher am unteren Ende der Erwartungen liegen.In den ersten drei Quartalen des Jahres hat die SMA Solar Technology AG mit 5,9 Gigawatt Wechselrichterleistung etwas mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum. Dennoch gingen Umsatz und Ergebnis zurück. Der Umsatz sei von 708,8 auf 592,5 Millionen Euro binnen Jahresfrist gesunken, hieß es von dem deutschen Photovoltaik-Unternehmen am Donnerstag. ...

