Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338), ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ein Umsatzwachstum um 3,6% auf 50,2 Mio. EUR (9M 2016: 48,4 Mio. EUR). Der Umsatz des dritten Quartals 2017 fiel mit 21,2 Mio. EUR um 42,3% höher aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs (Q3 2016: 14,9 Mio. EUR). Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 um 42,9% auf 120 Maschinen (9M 2016: 84 Maschinen). Wertmäßig stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr sogar um 55,4% auf 76,2 Mio. EUR (9M 2016: 49,0 Mio. EUR). Im überproportionalen Anstieg des Auftragswerts schlagen sich der Trend hin zum zunehmenden Absatz leistungsfähigerer und damit höherwertiger Maschinen sowie die bis Ende September 2017 abgeschlossenen Rahmenverträge nieder.

Uwe Bögershausen, Vorstand der SLM Solutions Group AG, kommentiert: "Unter anderem auch die in den letzten Monaten geschlossenen Rahmenverträge mit Abnehmern in Asien unterstreichen, wie groß das Interesse an unseren technologisch führenden Maschinen ist. Mit diesen Rahmenvereinbarungen haben wir eine gute Absprungbasis geschaffen, um unser mittelfristiges Umsatzziel von 500 Mio. EUR mit einer positiven EBITDA-Marge von 20 % im Jahr 2022 zu erreichen. Dazu wird auch weiteres Wachstum im ...

