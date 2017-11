Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den gescheiterten Fusionsverhandlungen von T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint sieht die Deutsche Telekom ihre US-Tochter für eine eigenständige Zukunft hervorragend positioniert. Das heiße aber keineswegs, dass sich das Unternehmen künftig Überlegungen verschließen werde, sich durch Konsolidierungs- und Konvergenzschritte weiterzuentwickeln, stellte Vorstandsvorsitzender Timotheus Höttges in der Telefonkonferenz zu den Telekom-Quartalszahlen klar. "Wenn sich dadurch Möglichkeiten für Synergien und Skalenvorteile bieten, ist es ein klares Muss für jedes Management, die sich ergebenden Chancen und Risiken zu bewerten." Zunächst einmal werde die US-Tochter aber ihren eigenständigen Weg fortsetzen.

Bei den gescheiterten Fusionsgesprächen wurde laut Höttges keine für alle Beteiligten zufriedenstellende Möglichkeit für einen Zusammenschluss gefunden. "Nicht einzelne Argumente für sich, sondern die Summe aller Punkte sprach am Ende dagegen", fügte Höttges hinzu. Es sei aber richtig gewesen, es zu versuchen.

T-Mobile US habe sich in den vergangenen Jahren extrem gut entwickelt, resümierte der Konzernchef. Im dritten Quartal gewann die US-Tochter bei der wichtigsten Kundengruppe, den Telefonie-Vertragskunden unter eigener Marke, 600.000 neue Kunden hinzu, wie Finanzchef Thomas Dannenfeldt ausführte. Das seien zwei Drittel des gesamten Marktwachstums und mehr als zweimal so viel wie Verizon. Die Wechslerrate von zuletzt 1,23 Prozent sei der niedrigste Wert, der jemals in einem dritten Quartal erreicht wurde.

