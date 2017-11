Liebe Trader,

Als Spielball der Bären präsentiert sich nach Zahlen am Donnerstag das Wertpapier der ProSiebenSat.1 Media SE und muss kurz nach Handelsstart einen massiven Wertverlust von zur Stunde über sechs Prozent hinnehmen. Zugleich setzt sich der Abwärtstrend seit November 2015 ungebrochen weiter fort und drückte im heutigen Handelsverlauf die Notierungen sogar unter die bisherigen Jahrestiefs aus August 2017 von 27,30 Euro runter. Belastend für die Aktie des Medienkonzerns stellte sich ein Rückgang der Ergebnisprognose heraus, das den Anlegern so überhaupt nicht schmeckte und diese gleich auf den Verkaufsknopf drückten. Somit steuert das Wertpapier nun seine Unterstützungszone aus Anfang 2011 zielstrebig an, wodurch sich aktuell wieder kurzfristige Handelschancen ergeben.

Short-Chance:

Die weiter fallenden Kursnotierungen bei der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe können für ein direktes Short-Engagement bis in den Bereich von 25,11 Euro herangezogen werden und implizieren eine schnelle und baldige Gewinnchance. Die Verlustbegrenzung sollte sich oberhalb der heutigen Tageshochs von 27,78 Euro aufhalten. Merklich aufhellen dürfte sich das Chartbild hingegen erst bei einem Kurssprung über die letzten Verlaufshochs von 30,60 Euro, in diesem Fall wäre ein weiterer Kursanstieg an 32,67 Euro vorstellbar. Ob dieses Unterfangen vor dem Hintergrund der heute veröffentlichten Quartalszahlen gelingt, ist aber höchst fragwürdig.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 26,46 Euro

Kursziel: 25,11 Euro

Stopp: > 27,78 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,32 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat.1 Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 26,46 Euro; 10:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

