Das neue parallele Speichersystem ActiveStor ist für Metadaten-intensive Anwendungen in kommerziellen und traditionellen High-Performance-Computing-Umgebungen optimiert

Panasas, der Marktführer für Performance-Scale-Out-Speicher (NAS Network Attached Storage) hat heute die nächste Generation seiner ActiveStor Scale-Out-NAS-Lösung vorgestellt, deren Kapazität auf 57 PB skaliert werden kann und die 360 GB/s Bandbreite liefert. Dieses flexible System verdoppelt die Metadatenleistung, um die Datenzugriffszeit um die Hälfte zu reduzieren, die Leistung und Kapazität unabhängig voneinander zu skalieren und passt sich nahtlos an neue technologische Fortschritte an. Die neue Control-Plane-Engine ActiveStor Director 100 (ASD-100) und das neue konfigurierbare Plug-and-Play-Speichergerät ActiveStor Hybrid 100 (ASH-100) bieten Anwendern die Flexibilität, Speichersysteme zu entwerfen, die ihre genauen Spezifikationen und Workflow-Anforderungen erfüllen, jetzt und in Zukunft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171109005563/de/

ActiveStor Director 100 (Photo: Business Wire)

"Unsere Forschung zeigt, dass sich der kommerzielle Sektor als primäres Wachstumsfeld im High-Performance-Computing-Speichermarkt etabliert hat", sagt Addison Snell, CEO von Intersect360 Research. "Diese kommerziellen Hochleistungsbereiche suchen oft sowohl nach Leistung als auch nach Zuverlässigkeit, um eine effiziente Leistung im Maßstab zu erreichen. Mittlerweile benötigen sie auch die Flexibilität, um ihren Speicher an neue Anwendungsfälle wie Deep Learning anzupassen. Die neue Panasas ActiveStor-Lösung ist direkt auf diese Marktdynamik ausgerichtet."

Die neue ActiveStor-Lösung beschleunigt die Ergebnisse für traditionelle und kommerzielle Hochleistungs-Computing (HPC)-Anwendungsfälle wie Fertigung, Biowissenschaften, Energie, Regierung, Bildung und Forschung sowie für Anwendungen in Medien und Unterhaltung. Sie benutzt das ASD-100, das ASH-100, ein aktualisiertes PanFS 7.0 paralleles Dateisystem und Erweiterungen zum DirectFlow parallelen Datenzugriffsprotokoll, um diese Vorteile anzubieten:

Leistung Benutzer können die Leistung von Metadaten, die Datenbandbreite und die Datenkapazität unabhängig voneinander skalieren, um schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Flexibilität Durch die Möglichkeit, HDD- und SSD-Konfigurationen in einem einzigen globalen Namensraum zusammenzuführen und abzustimmen, können Benutzer die Systemleistung optimal an ihre Workload-Anforderungen anpassen.

Produktivität Die neue ActiveStor-Lösung verdoppelt die Produktivität, indem sie die Datenzugriffszeit um die Hälfte reduziert, unabhängig von der Anzahl der Benutzer.

Investitionsschutz Die Lösung ist rückwärts und vorwärts kompatibel mit dem ActiveStor-Produktportfolio.

"Die Veröffentlichung unserer neuen ActiveStor-Lösungen spiegelt unser Engagement wider, Produkte bereitzustellen, die mit neuen, anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen und Arbeitslasten Schritt halten", sagt Faye Pairman, CEO von Panasas. "Diese modernen ActiveStor-Lösungen bieten ein neues Maß an Flexibilität, das eine unabhängige Skalierung von Leistung und Kapazität für alle Datentypen und Dateigrößen sowie die Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit ermöglicht, auf die unsere Kunden angewiesen sind."

ASD-100

Zum ersten Mal bietet Panasas einen zerlegten Director Blade (ASD-100) an, das Gehirn des Panasas-Speichersystems, um ultimative Flexibilität zu bieten. Kunden können jetzt eine beliebige Anzahl von ASD-100-Geräten hinzufügen, um exakt die benötigte Metadaten-Leistung zu erreichen. Mit der doppelten CPU-Leistung und RAM-Kapazität früherer Director Blades bietet das ASD-100 die doppelte Leistung der Metadaten bei Metadaten-intensiven Workloads. Basierend auf Industriestandard-Hardware verwaltet der ASD-100 Metadaten und den globalen Namensraum. Es dient auch als Gateway für Standard-Datenzugriffsprotokolle wie NFS und SMB. Der ASD-100 verwendet nichtflüchtige Dual-Inline-Speichermodule (NVDIMMs) zum Speichern von Metadaten-Transaktionsprotokollen, und Panasas steuert seinen NVDIMM-Treiber in die FreeBSD-Community ein.

ASH-100

Die ASH-100 ist die erste Hardware-Plattform, die die leistungsstärkste HDD (12 TB) und SSD (1,9 TB) in einem parallelen Hybrid-Speichersystem anbietet. Eine breite Palette von HDD- und SSD-Kapazitäten kann nach Bedarf gepaart werden, um bestimmte Workflow-Anforderungen zu erfüllen. Die ASH-100 kann mit ASD-100s konfiguriert oder je nach Kundenanforderung mit integrierten ActiveStor Director Blades (DBs) geliefert werden.

PanFS 7.0

Die neueste Version des branchenweit einzigen Plug-and-Play-Paralleldateisystems bietet eine aktualisierte FreeBSD-Betriebsgrundlage und eine dynamische GUI, die eine asynchrone Push-Benachrichtigung über Systemänderungen ohne Benutzerinteraktion unterstützt.

DirectFlow-Client

Das aktualisierte DirectFlow-Paralleldatenzugriffsprotokoll bietet eine 15-prozentige Verbesserung des Durchsatzes aufgrund von Verbesserungen bei der Speicherzuweisung und beim Lesen. Alle ActiveStor-Modelle profitieren von dieser Leistungssteigerung nach dem Upgrade auf die neue Version von PanFS.

Produkt-Demonstration auf der SC17

Panasas wird die neue ActiveStor-Lösung auf der diesjährigen SC (SuperComputing)-Konferenz in Denver, Colorado, vom 12. bis 17. November 2017 an Stand Nr. 671 vorführen.

Verfügbarkeit

Der ASH-100 wird jetzt ausgeliefert.

Der ASD-100 und PanFS 7.0 werden im ersten Quartal 2018 verfügbar sein.

Weitere Informationen zur neuen Panasas ActiveStor-Lösung einschließlich technischer Spezifikationen finden Sie auf www.panasas.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @Panasas und auf LinkedIn www.linkedin.com/company/panasas.

Über Panasas

Panasas ist der führende NAS-Marktführer für unstrukturierte Daten und treibt Branchen- und Forschungsinnovationen voran, indem Arbeitsabläufe beschleunigt und das Datenmanagement vereinfacht werden. Panasas ActiveStor-Geräte nutzen das patentierte PanFS-Speicherbetriebssystem und das DirectFlow-Protokoll, um von einem Gerät, das so einfach zu verwalten und zu implementieren ist, eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Panasas-Speicher sind für die anspruchsvollsten Workloads in den Bereichen Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Energie, Behörden sowie Bildungseinrichtungen optimiert und werden in mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.panasas.com.

© 2017 Panasas, Inc. Panasas, das Panasas-Logo, ActiveStor, PanFS und DirectFlow sind eingetragene Marken oder Marken von Panasas, Inc. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171109005563/de/

Contacts:

10Fold Communications

Rick Popko, 415-800-5381

Panasas@10fold.com