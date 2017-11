Unterföhring (ots) - Das hat geschmeckt: "The Taste" punktet am Mittwoch zur Prime-Time in SAT.1 mit starken 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. In der sechsten Ausgabe von Deutschlands größter Kochshow kämpfen am nächsten Mittwoch diese Köche gemeinsam mit ihren Coaches weiter um den besten Löffel, ein eigenes Kochbuch und 50.000 Euro:



Team Rot - Cornelia Poletto: Michael (47, Graz), Joel (29, Neuenkirch), Hansjörg (42, Garmisch-Partenkirchen) Team Gelb - Alexander Herrmann: Marlene (28, Berlin), Lisa (26, Gera), Nora (22, Berlin) Team Blau - Frank Rosin: Marc (40, Erfurt), Tarek (28, Stadthagen bei Hannover), Michi (27, Ried/München) Team Grün - Roland Trettl: Lena (27, München), Luisa (28, Villingen-Schwenningen), Christian (34, Rohrbach)



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 9.11.2017 (vorläufig gewichtet: 8.11.2017)



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2