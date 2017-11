Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 13.361 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live-de". Bereits am frühen Vormittag sei das TH bei 13.420 Punkten formatiert worden. Von hier aus hätten dann erneute Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Index unter die 13.400 Punkte bis in den Bereich der 13.350 Punkte geschoben hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...