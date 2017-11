Kurz vor seinem ersten Auftritt vor dem G20-Ausschuss zu den Krawallen zeigt sich Olaf Scholz im Handelsblatt-Club angriffslustig. Hamburgs Erster Bürgermeister sieht sich weiter als Hoffnungsträger der SPD.

Es wird kein leichter Tag für Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Am frühen Donnerstagabend muss der SPD-Politiker zum ersten Mal vor dem Sonderausschuss des Stadtparlaments, der Bürgerschaft, zu den G20-Krawallen aussagen. Dabei geht es um die Frage: Gab es vor dem Gipfel Anzeichen, dass die Polizei mit der Lage überfordert sein könnte?

Am Vorabend gab Scholz als Gast im Handelsblatt-Wirtschaftsclub einen Einblick in seine Bewertung. "Es hätte niemand damit gerechnet, dass irgendwo in der Stadt völlig unbeteiligte Straßenzüge von großen Gruppen zerstört werden", sagte Scholz. Zudem sei neu gewesen, dass ein Sondereinsatzkommando (SEK) bei einer Demonstrationslage eingesetzt werden musste. Beim G20-Gipfel im Juli war es in Hamburg zu mehrtägigen Krawallen gekommen.

"Da haben Leute Angst gehabt. Das kann man nicht einfach abschütteln. Das wird mich auch nicht verlassen", sagte Scholz. Daher dürfe man nun nicht zur Tagesordnung übergehen. So müsse der Druck auf die Aktivisten des autonomen Zentrums Rote Flora bleiben, Änderungen einzuleiten. Allerdings dämpfte Scholz die Erwartungen, der Sonderausschuss werde große neue Erkenntnisse bringen. "Es war schlimm, aber es wird nicht ...

