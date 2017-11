Im Oktober wurden mehr VW-Autos an Kunden ausgeliefert als jemals zuvor in dem Monat. Ein besonderer Schub kam dabei aus Asien und Südamerika. Nicht so gut läuft es für Volkswagen dagegen auf dem Heimatmarkt.

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat im Oktober mehr Autos an Kunden ausgeliefert als jemals zuvor in dem Monat. In Deutschland allerdings blieben die Auslieferungen rückläufig. Insgesamt erhöhte sich der Absatz des Konzerns weltweit ...

