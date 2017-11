Wie umgehen mit Nordkoreas Bombentests? In der Antwort auf die Frage sind China und die USA einig. Sagt zumindest der amerikanische Außenminister. Beide Länder lehnten eine Atommacht Nordkorea ab.

Die USA ziehen im Nordkorea-Konflikt nach den Worten von Außenminister Rex Tillerson mit China an einem Strang. Zwischen Präsident Donald Trump und dessen chinesischem Amtskollegen Xi Jinping gebe es in dieser Frage keine Unstimmigkeiten, sagte Tillerson am Donnerstag nach einem Treffen ...

