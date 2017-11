München (ots) - Der Nachwuchspreis New Faces Award Style von Bunte geht in diesem Jahr an vier Gewinnerinnen in drei Kategorien: Schauspielerin Lea van Acken, die Modedesignerin Anna Heinrichs mit ihrem Label Horror Vacui und die Social-Media Stars und Zwillingsschwestern Lisa und Lena dürfen sich über die begehrten Trophäen freuen. Die Preisverleihung für stilbildende Talente der Mode- und Medienwelt findet am Mittwoch, den 15. November, auf Einladung von Robert Pölzer, Chefredakteur Bunte, und Jonas Grashey, Managing Director Bunte, im "The Grand" in Berlin statt.



Schauspielerin Lea van Acken erhält die Auszeichnung "Style Icon": "Mit 18 Jahren hat Lea van Acken verstanden, dass die Fans jenseits des Roten Teppichs auf eine Inszenierung ihres Idols hoffen und übt diesen Teil ihres Berufs mit großer Freude aus", erklärt Petra Pfaller, Fashion Director und Mitglied der Chefredaktion von Bunte.



Als beste Nachwuchs-Modedesignerin bekommt Anna Heinrichs mit ihrem Label "Horror Vacui" den New Faces Award Style in der Kategorie "Fashion Designer" verliehen. Extravagante Kreationen und die große Liebe zur Schneiderkunst zeichnen ihre Entwürfe aus.



Die Zwillingsschwestern Lisa und Lena, die durch die Playback-App Musical.ly bekannt wurden und inzwischen zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands gehören, sind die Gewinnerinnen der Kategorie "Influencer of the year". Innerhalb von zwei Jahren entwickelten sich Lisa und Lena zu internationalen Jugendstars mit Millionen Followern weltweit und haben es vom Schulhof-Phänomen zu erfolgreichen Medienunternehmerinnen geschafft.



Mit dem New Faces Award Style demonstriert Bunte das journalistische Gespür, das Potential aufstrebender Talente früh zu erkennen. Vergangenes Jahr konnten sich das Label "Nobi Talai", Schauspielerin Jella Haase und Model und Influencerin Stefanie Giesinger über den begehrten Nachwuchspreis freuen.



Zur Verleihung am 15. November werden rund 500 Gäste erwartet. Durch den Abend führt Moderatorin Viviane Geppert ("taff", ProSieben).



Zum ersten Mal findet der New Faces Award Style in Kooperation mit Showroom.de statt: Der führende Online-Marktplatz für Independent Fashion vertritt mehr als 1000 Designer aus ganz Europa.



Der Bunte New Faces Award Style wird in diesem Jahr erstmals von Volkswagen als Presenting Partner unterstützt. Volkswagen stellt unter anderem einen exklusiven Shuttle-Service mit 10 T-Rocs und 15 Arteon.



Weitere Partner sind Bijou Brigitte, Lavera, Moroccanoil, She exklusiv bei Karstadt und Siemens Hausgeräte.



Der offizielle Hashtag für die Kommunikation in den sozialen Medien ist newfacesaward.



Weitere Informationen zum New Faces Award Style gibt es unter www.bunte.de/newfacesaward und www.facebook.com/newfacesaward



