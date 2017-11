Der Kasseler Solartechnik-Konzern SMA hat mit Lieferengpässen und einem Geschäftseinbruch in den USA zu kämpfen. Für das Jahr 2017 peilt SMA einen Umsatz am unteren Ende des Jahresziels an. Die Aktie bricht heftig ein.

Trotz voller Auftragsbücher laufen die Geschäfte beim Solartechnik-Konzern SMA Solar nicht rund: Neben dem Geschäftseinbruch in den USA bremsen Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen den Wechselrichter-Produzenten aus. Firmenchef Pierre-Pascal Urbon grenzte am Donnerstag daher das Umsatzziel für 2017 auf das untere Ende der Prognosespanne ein.

Er kündigte zudem an, dass wohl ...

