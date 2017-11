Berlin (ots) -



Ausgestattet mit 24 verschiedenen Kunstpostern, den Lieblingsmotiven aus 2017, sorgt der exklusive JUNIQE Adventskalender ganz nach dem Motto "A Poster A Day 2017" für den vorweihnachtlichen Überraschungseffekt. Jeden Tag wartet eine nummerierte Geschenkbox darauf, geöffnet zu werden - dahinter verbergen sich 24 Kunstwerke, die den Countdown bis zum Heiligabend verschönern. Die stylisch verpackten Poster sorgen für frischen Wind an den Wänden zuhause, in der WG oder im Büro - zum Verschenken und Teilen, als Deko für sich selbst, ganz nach Lust und Laune. Die Poster sind 20 x 30 cm groß und bilden einen Mix aus verschiedenen Stilrichtungen. Vom üblichen Weihnachtskitsch keine Spur!



Für alle, die sich oder anderen bereits vor dem großen Fest eine Freude machen wollen, ist der exklusive JUNIQE Adventskalender für 59,90 EUR mit seinen 24 individuellen Kunstwerken in limitierter Auflage von 1.000 Stück - unter https://www.juniqe.de/a-poster-a-day-2017-adventskalender-2767428.htm erhältlich.



Über JUNIQE



JUNIQE ist die Lifestyle-Marke für kuratierte und bezahlbare Kunst, Wohnaccessoires und Schreibwaren. Der Berliner Onlineshop gibt aufstrebenden und etablierten Künstlern die Möglichkeit, mit dem Verkauf ihrer Arbeiten Gewinne zu erzielen und so weiterhin das zu tun, was sie lieben - nämlich kreativ zu sein. Jedes einzelne Design wird sorgfältig vom JUNIQE-Kuratorenteam ausgewählt, bevor es auf verschiedensten Produkten erhältlich ist. Spannende Arbeiten von mehr als 600 internationalen Künstlern inspirieren dazu, Design in den Alltag zu integrieren. Art. Everywhere. So gibt es das Lieblingsmotiv hinter hochglänzendem Acrylglas, im echtem Holzrahmen oder ausdrucksstark auf Leinwand. Termine finden einen neuen Platz im Designkalender und das Badezimmer bekommt Aufmerksamkeit mit wasserfester Kunst auf dem bedruckten Duschvorhang. Mit JUNIQE ergeben sich so viele neue, individuelle Möglichkeiten das Zuhause zu gestalten.



