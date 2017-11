Dreilinden / Berlin (ots) - Bis Sonntag 15 Prozent sparen mit eBay / Top-Deals in den Kategorien "Uhren & Schmuck" und "Spielzeug" / Aktionszeitraum: 9. bis 12. November 2017



Der frühe Vogel fängt nicht nur den Wurm, sondern spart auch ab sofort bei glitzerndem Schmuck und hochwertigen Uhren sowie bei jeglichem Spielzeug für Groß und Klein! Ab heute bis einschließlich 12. November erhalten alle eBay Kunden mit dem Coupon-Code PAECKCHEN 15 Prozent Rabatt auf ihre Weihnachtseinkäufe. Der Gutschein ist für die gesamte Kategorie "Uhren & Schmuck", "Spielzeug" sowie für das Angebot auf unserer Aktionsseite gültig.



Top-Deals für ausgewählte Markenprodukte sind zum Beispiel:



- STAR WARS REBELS Adventskalender, für 12,49 Euro statt 24,99 Euro - Puppenhaus Disney Frozen Eiskönigin, für 110,00 Euro statt 139,99 Euro - Goldmaid Kette, Ring oder Ohrringe, 925er-Sterlingsilber, Zirkonia, für 67,50 Euro statt 159,00 Euro



Und so gehts



Den Coupon-Code sowie eine Übersicht über die Top-Deals finden Sie unter https://www.ebay.de/rpp/vorfreude. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzer einfach ihren Wunschartikel bei eBay.de, wählen in der Kaufabwicklung PayPal aus, geben den Gutscheincode PAECKCHEN ein und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der Gutscheinwert beträgt 15 Prozent bis zu einem maximalen Rabatt von 50 Euro pro Kauf. Alle Bedingungen zur Aktion können Sie unter https://www.ebay.de/rpp/vorfreude einsehen.



Tiefpreisgarantie verspricht die besten Preise



Wie immer gilt auch bei diesen Angeboten die eBay-Tiefpreisgarantie. Damit garantiert eBay, dass der Preis eines WOW!-Angebots mindestens ebenso günstig ist wie bei einer Reihe großer Wettbewerber wie zum Beispiel amazon.de, otto.de oder zalando.de. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay den Preis des eigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an. Findet ein Käufer hier ein Angebot, das bei einem definierten Wettbewerber noch günstiger ist, wird es von eBay geprüft. Anschließend passt eBay den Preis an, stellt einen Gutschein über die Preisdifferenz aus und der Artikel kann zum günstigsten Preis gekauft werden. Alle Details zur Preisgarantie gibt es unter https://pages.ebay.de/wow-tiefpreisgarantie/.



Alle Infos, die Meldung sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch im eBay Pressecenter unter: http://bit.ly/2iD59NU.



Bildmaterial und die Pressemitteilung können Sie unter diesem Link herunterladen: http://bit.ly/2iEwOOs.



Über eBay:



eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.



Pressekontakt: Weitere Informationen erhalten Sie: Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de Auf unserer Website: presse.ebay.de



Dan Stoschek | achtung! GmbH | Junior Account Manager Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg Tel: +49 (0)40. 450210. 632 | E-Mail: dan.stoschek@achtung.de