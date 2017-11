Der Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern SMA Solar hat nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen mit deutlichen Kursverlusten zu kämpfen. Der Konzern steht nach der Eröffnung der Börse in Frankfurt mit knapp 15,8 Prozent im Minus, und bildet somit das Schlusslicht des TecDAX. Der Kurs war im vergangenen Monat um über 20 Prozent angestiegen. Grund für den fallenden Kurs ist die Korrektur der Prognose für den Jahresumsatz. Diese war nach guten Zahlen in Asien im Sommer auf 900 - 950 Millionen Euro angehoben worden. In der heute veröffentlichten Erklärung des Vorstandes wurde die Prognose jedoch auf 900 Millionen Euro herunter korrigiert worden. Entgegen weiterhin guter Zahlen aus Asien, die mit einem Plus von 43 Prozent zu Buche schlagen, werden die Erwartungen der Anleger durch schlechte Zahlen aus Nordamerika enttäuscht. Ebenfalls verschreckt der zurückgegangene Gesamtumsatz auf 592,5 Millionen Euro (Vorjahr: 708,8 Millionen Euro in 9 Monaten). Dies mildert auch nicht die auf 25 Prozent gestiegene Brutto-Marge, welche ein operatives Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von 26 Millionen Euro hervorbrachte. SMA Solar schafft es auch weiterhin nicht die Vorjahreszahlen zu toppen. Beispielsweise belief sich das EBITDA in den ersten drei Quartalen des Vorjahres auf 107,9 Millionen Euro, von diesen Zahlen ist die SMA im Geschäftsjahr 2017 weit entfernt, das EBITDA lag im Vergleichszeitraum bei lediglich 55,3 Millionen Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...