Bern - Der in Deutschland wegen Spionage angeklagte Schweizer ist vom Oberlandesgericht in Frankfurt zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung und einer Busse von 25'000 Euro verurteilt worden. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Der ehemalige Zürcher Polizist hatte bereits am zweiten Prozesstag vor rund drei Wochen ein Geständnis abgelegt. Es war Teil einer Absprache über das Strafmass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...