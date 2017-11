- Die "FORBLUE S-Serie" stellt sich vor -



Tokio (ots/PRNewswire) - AGC Asahi Glass (AGC), ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und Funktionswerkstoffen, gab am 6. November die Einführung einer neuen funktionellen Marke namens "FORBLUE " bekannt, die AGCs umweltfreundliche Technologie zur Abscheidung chemischer Substanzen verfügbar macht. AGC hat im ersten Schritt am 6. November mit dem Verkauf seiner neuen fluorierten Sulfonsäure-Ionenauschtauschermembranen der "FORBLUE S-Serie" begonnen. Die S-Serie umfasst verschiedene Membranstärken, die über eine große Bandbreite an Ionenaustauschkapazitäten und Kation-Selektivität verfügen und in einer Vielzahl von Elektrolyse- und Elektrodialyse-Anwendungen zur Trennung von Chemikalien eingesetzt werden können. Mit der Marke "FORBLUE " kann AGC den Kunden weltweit einzigartige Lösungen für ihren wachsenden Bedarf bei der Separation von verschiedenen Chemikalien anbieten.



AGC bedient den Markt für funktionelle Membranen als führender Hersteller mit langjährig bewährten Produkten wie z.B. FORBLUE (fluorierte Ionenaustauschermembran zur Erzeugung von Natron- bzw. Kalilaugen), SELEMION (Ionenaustauschermembran auf Kohlenwasserstoffbasis zur Salzgewinnung, Säurerückgewinnung, Entsalzung etc.) und sunsep (Hohlfaserbasierte Membranmodul-Einheit) gemeinsam mit seinem Konzernunternehmen AGC Engineering Co., Ltd.



Weltweit ist ein steigender Bedarf für Trenntechnologien zu verzeichnen, und mit dem Trend zur Nutzung erneuerbarer Energien und Wasserstoff wachsen auch Anwendungsfelder wie beispielsweise Wasserelektrolyse und Speicherbatterien. AGC wird, um zu diesem aktuellen Trend beizutragen, bestehende funktionelle Membranprodukte strategisch eingliedern und zeitgleich die neue Marke "FORBLUE " einführen, die zudem als Dachmarke für alle bestehenden Marken positioniert wird. Mit der Lancierung der neuen Marke wird AGC sein Produktangebot erweitern und gleichzeitig F&E-Ressourcen, Vertriebsorganisationen und Marketingaktivitäten von AGC und AGC Engineering integrieren.



Verglichen mit herkömmlichen Produkten auf dem Markt verfügt die "S-Serie", die erste neue Serie der "FORBLUE "-Marke, über eine größere Bandbreite an Ionenaustauschkapazitäten und Kation-Selektivität, die es dem Kunden ermöglicht, je nach Anwendung die passende Membran auszuwählen. Die S-Serie integriert außerdem ein verstärktes Spezialgewebe, dass die Handhabung, Dimensionsstabilität und mechanische Festigkeit der Membranen verbessert, die sich aufgrund dieser Eigenschaften in einem breiten Elektrolyse- und Elektrodialyse-Anwendungsspektrum für eine Vielzahl von Chemikalien mit hohem Wirkungsgrad und stabilem Betrieb einsetzen lassen.



Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link auf der AGC Website finden:



http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index. html?pCode=JP-EN-F027



Durch die Nutzung ihrer Technologien und ihres Know-hows, das sie durch ihre langjährige Erfahrung auf dem Markt für funktionelle Membranen erworben hat, verpflichtet sich die AGC Group, auch weiterhin unter der neuen Marke "FORBLUE " funktionale Lösungen anzubieten, um dem wachsenden Bedarf im Feld chemische Abscheidung gerecht zu werden.



Marken unter dem Dach der Marke FORBLUE :



https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000303/201711017463/_prw _PI2fl_33naCHOR.png



Website der Dachmarke FORBLUE :



http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/forblue/



- FORBLUE S-Serie:



http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index. html?pCode=JP-EN-F027



- FLEMION :



http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index. html?pCode=JP-EN-F020



- SELEMION: http://www.agec.co.jp/selemion/index_en.htm



- sunsep: http://www.agec.co.jp/e/en_index.htm



Besondere Merkmale der FORBLUE S-Serie



- Sulfonsäure-Polymerbasierte fluorierte Ionenaustauschermembran - Breites Spektrum an Ionenaustauschkapazität (von vergleichbarem Bereich bis zu +37 % gegenüber konventionellen Produkten, je nach Sorte) - Alle Komponenten bestehen aus Fluorpolymeren - hohe Beständigkeit gegen Chemikalien aller Art - Spezialverstärktes PTFE-integriertes Gewebe - hohe mechanische Festigkeit und einfache Handhabung - 3 unterschiedliche Ionenaustauschermembran-Ausführungen - die Kunden können so die zur Anwendung passende Membran auswählen



OTS: AGC Asahi Glass newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122800 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122800.rss2



Pressekontakt: Yuki Kitano Corporate Communications & Investor Relations Office AGC Asahi Glass Tel: +81-3-3218-5603 E-Mail: info-pr@agc.com