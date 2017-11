Hamburg (ots) -



Party & People? Nee, viel zu stressig! Lieber abhängen und JOMO feiern - the Joy Of Missing Out. Die neue Maxi (12/2017, EVT 09.11.) erklärt, woher die etwas andere "Heimatliebe" kommt und warum sie gar nicht spießig ist.



Zwischen dem Date mit Mr. X und Wein mit Freundin Y bleibt kaum noch Zeit



Weshalb regelmäßige Relax-Phasen unbedingt nötig sind, weiß Dr. Nadja Behling, Oberärztin einer Privat- und Tagesklinik für Psychosomatische Medizin in Hamburg: "Besonders Frauen haben oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst, sowohl im Privatleben als auch im Job. Wir wollen oft nicht nur gut, sondern perfekt sein." Der emotionale Leistungsdruck als Freundin, Partnerin und Mutter führt zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Erschöpfung. "Aktivitäten, die eigentlich Spaß machen, wie beispielsweise Freunde treffen oder ausgehen, empfinden die Betroffenen dann als zusätzliche Belastung", erklärt die Fachärztin.



Auch äußere Faktoren beeinflussen die Lust aufs Zuhause Bleiben: die Verunsicherung durch Terrorgefahr, eine unsichere politische Lage und Zukunftsängste. Kein Wunder also, dass es für viele plötzlich nichts Schöneres gibt, als das Kuscheln auf der Couch. Die gute Nachricht: Das ist völlig okay, wie Dr. Nadja Behling erklärt. "Jede Lebensphase bringt ihre Besonderheiten mit sich. Es ist normal, dass man auch mal eine Ruhephase hat." Gut ist also, was guttut - egal in welchem Alter.



Schreit der Körper nach Puschen statt nach Pumps, ist das ein Zeichen



"Gerade in unserer sehr hektischen und bewegten Welt ist laut 'Nein' sagen zu können eine elementare Kompetenz. Es ist wichtig, Grenzen zu ziehen und genau zu schauen: Bis wohin kann ich gehen, und ab wann muss ich mich zurücknehmen und Kraft tanken?", so die Expertin. Richtig brenzlig wird es erst, wenn die Dinge, die uns eigentlich Spaß machen, nicht mal mehr ein müdes Lächeln hervorrufen. "Wenn Symptome wie Schwäche und Abgeschlagenheit auch nach Erholungsphasen wie einem Wochenende oder einem Urlaub nicht abklingen, sollte man hellhörig werden", betont Dr. Behling.



