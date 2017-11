FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1080 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 335 (345) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 790 (650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP INITIATES RSA INSURANCE WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 730 PENCE - FTSE INDICATED UNCHANGED TO 7515 (CLOSE: 7529.72) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1920 (1950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1450 (1006) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 472 (358) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 865 (850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 175 (155) PENCE - 'UNDERPERF.' - JPMORGAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 690 (740) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NON-STANDARD FINANCE TARGET TO 100 (92) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 690 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 36 (50) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES CITYFIBRE PRICE TARGET TO 200 (80) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT: SOCGEN RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD)



