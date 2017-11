Die Zahl der jungen Pflegebedürftigen wächst. Doch laut des aktuellen Pflegereports der Barmer hat die Politik das bislang zu wenig auf dem Zettel. Aber nicht nur deshalb fordern Heimbetreiber von der Politik mehr Geld.

Bei den Sondierungsgesprächen für eine mögliche Jamaika-Koalition steht das Thema Pflege auf der Tagesordnung. Dafür gibt es jetzt zusätzlichen Input vonseiten der Krankenkassen. Die Barmer stellte an diesem Donnerstag in Berlin ihren aktuellen Pflegereport vor. Dort kritisierte Vorstandschef Christoph Straub, dass man sich in der Politik beim Thema Pflege vor allem an einem gängigen Stereotypen orientiere: bettlägerig, hilflos und vor allem alt. Dass das nicht das vollständige Bild sei, zeige der Report: "Es fehlen die jüngeren Pflegebedürftigen. Und wir mussten leider feststellen, dass es für sie im heutigen Pflegesystem viel zu wenig Angebote gibt."

Dies bestätigt eine repräsentative Umfrage bei Pflegebedürftigen unter 60. Danach fehlen für Pflegebedürftige vom Kleinkindalter bis in die Nähe des Rentenalters 4000 teilstationäre und rund 3400 Kurzzeitpflegeplätze. Zudem können junge Pflegebedürftige häufig nicht so wohnen, wie sie es bevorzugen: Es fehlen die entsprechenden Angebote. "Für junge Pflegebedürftige geht das Angebot an geeigneten Pflegeplätzen an deren Bedürfnissen vorbei, Wunsch und Wirklichkeit klaffen häufig auseinander", sagte Straub. "Die Situation der jungen Pflegebedürften muss dringend verbessert werden, und zwar kurzfristig. Hier sind Politik, Pflegekassen und Leistungserbringer gleichermaßen gefragt."

Laut Report gab es 2015 insgesamt 386.000 Pflegebedürftige unter 60 Jahren. Das sind 13,5 Prozent der 2,86 Millionen Pflegebedürftigen mit den Pflegestufen eins bis drei. Während der weitaus größere Teil aller Pflegebedürftigen weiblich ist, verhält es sich bei den jüngeren genau entgegengesetzt. 175.000 weibliche stehen 211.000 männliche Pflegebedürftige gegenüber. Auch leiden die jüngeren Betroffenen eher selten an Demenz oder den Folgen von Schlaganfällen. Nach der Analyse des Reports haben 35 Prozent Lähmungen, 32 Prozent Intelligenzminderungen, 24 Prozent eine Epilepsie und zehn Prozent das Down-Syndrom.

