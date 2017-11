Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Der Handelsverband HDE sagt für die lukrativsten Monate des Jahres ein nominales Umsatzplus von 3,0 Prozent voraus. Damit dürften die Einnahmen im November und Dezember auf 94,5 Milliarden Euro klettern. Das sind knapp 3 Milliarden Euro mehr als vergangenes Jahr. Seinerzeit erreichte das Plus allerdings 4,6 Prozent.

"Die konjunkturellen Rahmenbedingungen sind gut. Das Weihnachtsgeschäft wird auch in diesem Jahr ein entscheidender Umsatzbringer für viele Einzelhändler", sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.

Wegen der geringen Arbeitslosigkeit und der robusten Wirtschaftslage sind die Deutschen in Kauflaune. Etwa ein Viertel der Konsumenten will mehr Geld für Geschenke ausgeben als vergangenes Jahr. Mit 58 Prozent will die Mehrheit der vom HDE Befragten in etwa gleich viel Geld auf den Ladentisch legen. Im Durchschnitt wollen die Verbraucher 465 Euro für die Lieben ausgeben. Das ist etwas weniger als vergangenes Jahr, als es 477 Euro waren. Am liebsten verschenken die Deutschen Gutscheine, gefolgt von Kosmetik, Büchern, Kultur, Schmuck und Spielwaren.

Im gesamten Jahr dürfte der Umsatz im Handel das erste Mal die Schwelle einer halben Billion Euro durchbrechen. Mit einem nominalen Wachstum von 3,0 Prozent werden die Erlöse auf 501 Milliarden Euro zulegen und damit das achte Jahr in Folge steigen. Preisbereinigt erwarten die Händler einen Anstieg um 1,5 Prozent. Treiber des Wachstums ist der Online-Handel, der 2017 um 10 Prozent wachsen wird und auf einen Umsatzanteil von rund 50 Milliarden Euro kommen wird. Vergangenes Jahr hatten die Gesamteinnahmen des Handels um nominal 3,2 Prozent zugelegt.

