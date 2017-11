Peking - Beim ersten Besuch von US-Präsident Donald Trump in China sind Wirtschaftsabkommen im Umfang von mehr als 250 Milliarden US-Dollar geschlossen worden. In Anwesenheit von Trump und Staats- und Parteichef Xi Jinping unterzeichnen Unternehmen am Donnerstag in der Grossen Halle des Volkes in Peking 15 Vereinbarungen. Der US-Präsident beklagte "sehr einseitige, unfaire" Handelsbeziehungen, wollte Chinas Führung aber nicht vorwerfen, die Vorteile für ihr Volk daraus zu ziehen. "Ich gebe früheren US-Regierungen die Schuld, das Handelsdefizit ausser Kontrolle geraten lassen zu haben."

Die Vereinbarungen erstrecken sich auf Bereiche wie Gasförderung, Industrie, Informationstechnologie, Fahrzeugbau oder den Kauf von 300 Boeing-Flugzeugen für allein 37 Milliarden US-Dollar. Zu den Vereinbarungen gehörten feste Verträge, aber auch nur Absichts- oder Rahmenerklärungen. Auch war unklar, was ohnehin lange geplante Geschäftsvorhaben waren, die nur anlässlich des Besuches besiegelt wurden. Experten zeigten sich skeptisch, ob sich alle Vorhaben realisieren lassen, weil vieles noch ungeklärt sei.

In den Gesprächen mit Xi Jinping sagte Trump, ihm sei bewusst, dass die USA ihre Wirtschaftspolitik ...

