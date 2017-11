Hamburg (ots) - Das Geheimnis ist gelüftet: Daniel Völz ist der neue Bachelor. Ab Januar ist der 32-Jährige im RTL-Kuppelformat "Der Bachelor" zu sehen. InTouch (EVT 09.11.) stellt den neuen Rosenkavalier exklusiv vor.



Er ist jung, erfolgreich und gutaussehend. Daniel Völz ist 32 Jahre alt und arbeitet als Immobilienmakler. Eigentlich lebt der attraktive Junggeselle in Berlin, mittlerweile hat er aber einen Zweitwohnsitz in Miami. Dort hat er sich darauf spezialisiert, Abenteuer-Events für "echte Männer mit Stil" anzubieten. Dabei schickt er seine Edel-Kunden auf Hubschrauber- und Sportwagen-Touren, lässt sie teuren Whiskey verkosten und das James-Bond-Gefühl leben. Das Tolle: Dabei wirtschaftet er nicht nur in seine eigene Tasche. Während eines Auftritts im amerikanischen Frühstücksfernsehen berichtete der neue Bachelor nämlich: "Ein Großteil der Erlöse geht an eine Einrichtung für Kinder." Diese soziale Ader dürfte so einige Kandidatinnen dahinschmelzen lassen. Scheint also, als habe RTL für die neue Staffel einen echten Traumtypen gefunden.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 46/2017, EVT 09.11.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup