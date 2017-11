shareribs.com - Im August 2016 hatten wir Ihnen die Aktie von Millennial Lithium Corp. am Tag der Wiederaufnahme des Handels dringend zum Kauf empfohlen. Mittlerweile hat sich die Aktie fast verdreifacht und kratzt damit an unserer Kurszielzone von 3-4 CAD.Anlässlich der diesjährigen Edelmetall-messe, die Anfang November in München stattfand, haben wir auf der Suche nach einer weiteren Gewinneraktie mit einer Vielzahl von Unternehmen gesprochen.Eine Gesellschaft hat uns dabei an den großen Erfolg mit unserer Empfehlung zu Integra Gold Corp. erinnert, die Ihnen in der Spitze eine satte Rendite von 259 Prozent bescheren konnte.Heute möchten wir Ihnen dieses äußerst vielversprechende Goldexplorationsunternehmen vorstellen, bei dem die Creme de la Creme der nordamerikanischen Top-Investoren massiv eingestiegen ist. Darüber hinaus zählt diese Gesellschaft zu den Top-Empfehlungen kanadischer Börsenexperten wie etwa Jay Taylor und Rick Rule. Es handelt sich um Bonterra Resources Inc.

