FRANKFURT (Dow Jones)--Die Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Daniele Nouy, hat die Banken aufgefordert, sich besser auf den Brexit vorzubereiten. Einige Häuser täten nicht genug, um die Folgen des EU-Austritts von Großbritannien in den Griff zu bekommen, mahnte Nouy vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Es gebe Besorgnisse, dass einige Institute nur "leere Firmenhüllen" innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der EZB errichteten, aber immer noch sehr stark von in Großbritannien stationierten Dienstleistungen abhingen.

Bisher haben die britischen Banken über einen sogenannten "Passport" völlig freien Zugang zum Binnenmarkt. Der Brexit bringt diese Regelung aber in Gefahr. Wie der Zugang der britischen Banken nach dem Brexit aussehen wird, ist bisher völlig offen.

Nouy sagte, einige Banken hätten Fortschritte bei ihren Brexit-Plänen gemacht, während andere Häuser formale Anfragen für Lizenzen gestellt hätten, die nun von der EZB oder nationalen Behörden geprüft würden. Die EZB sei allerdings besorgt, dass viele Banken ihre endgültige Entscheidung über eine Restrukturierung ihrer Operationen hinauszögerten, unter dem Blickwinkel, ihre Optionen offen zu halten.

November 09, 2017 04:54 ET (09:54 GMT)

