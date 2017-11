Die EU-Herbstprognose hat die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs als erfolgreich bezeichnet. Es gebe einen günstigen Ausblick. Österreich sei "in eine Aufschwungphase" eingetreten, heißt es in dem Länderbericht für die Alpenrepublik.Nach Schwächezeichen 2016 habe sich der Wachstumspfad in der ersten Jahreshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...