Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognosen für das laufende und das nächste Jahr erhöht. Für 2019 erwartet sie, dass sich die Dynamik in der Eurozone nur leicht abschwächt. Mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent in diesem Jahr dürfte die Wirtschaft sogar ihr stärkstes Wachstum seit zehn Jahren erreichen. Wie aus der aktuellen Herbstprognose weiter hervorgeht, erwartet die Kommission ein Pendeln der Inflation in den Jahren 2017 bis 2019 um den Wert von 1,5 Prozent.

Für die drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone - Deutschland, Frankreich und Italien - erhöhte die Kommission ihre Wachstumsprognosen fast durchgehend. Sie spricht von einem "anhaltenden Wachstum in einem sich wandelnden politischen Umfeld".

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Euroraum wird der EU-Kommission zufolge 2017 und 2018 um 2,2 (Frühjahrsprognose 1,7) bzw 2,1 (1,8) Prozent steigen. Im Jahr 2019 soll die Wirtschaft des Währungsblocks um 1,9 Prozent wachsen. Die Inflation sieht die Kommission in diesen drei Jahren bei 1,5 (1,6), 1,4 (1,3) und 1,6 Prozent.

Kommission erhöht Prognose für Deutschland deutlich

Für Deutschland werden die Wachstumsprognosen recht deutlich erhöht: Die Kommission sagt für die drei Jahre von 2017 bis 2019 Zuwachsraten von 2,2 (1,6), 2,1 (1,9) und 2,0 Prozent voraus.

Die Prognosen für Frankreich bleiben etwas verhalten, dem Nachbarland werden Wachstumsraten von 1,6 (1,4), 1,7 (1,7) und 1,6 Prozent zugetraut. Auch Italien kann sich über höhere Prognosen freuen, allerdings auf einem eher niedrigen Niveau - es werden Raten von 1,5 (0,9), 1,3 (1,1) und 1,0 Prozent genannt.

Politische Unterstützung weiter nötig

"Die EU-Wirtschaft entwickelt sich insgesamt gut. Wirtschaft und Beschäftigung wachsen robust, die Investitionen ziehen an und die öffentlichen Defizite und Schuldenstände gehen allmählich zurück", sagt der für den Euro zuständige Vizepräsident Valdis Dombrovskis. "Es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, wobei in manchen Ländern nach wie vor eine erhebliche Unterauslastung am Arbeitsmarkt vorliegt."

Wenngleich der konjunkturelle Aufschwung nunmehr schon seit 18 Quartalen andauere, sei er nach wie vor unvollständig, stellt die Kommission fest, weil beispielsweise immer noch eine starke Unterauslastung am Arbeitsmarkt herrsche und die Löhne ungewöhnlich langsam stiegen. Wachstum und Inflation hingen daher weiterhin von politischer Unterstützung ab. Die Europäische Zentralbank halte an ihrer überaus lockeren Geldpolitik fest, während andere Zentralbanken auf der Welt bereits begonnen hätten, an der Zinsschraube zu drehen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.