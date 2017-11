Opel streckt die Flügel aus: Bis 2022 möchte der Autobauer auf mehr als 20 weiteren Exportmärkten tätig sein. Mit höheren Preisen soll Opel in die Gewinnzone geführt werden.

Der Opel-Chef Michael Lohscheller präsentierte am Donnerstag den Opel-Zukunftsplan. Die wohl wichtigste Aussage: "Opel wird global werden - endlich." Bis 2022 werde Opel auf mehr als 20 weiteren Exportmärkten tätig sein, sagte Lohscheller.

Die frühere amerikanische Opel-Mutter General Motors hatte die Rüsselsheimer dagegen auf Europa beschränkt und damit wichtiger Wachstumschancen beraubt. In Sachen Stellenabbau hielt sich Lohscheller bedeckt: "Wir wollen unsere Ziele ohne Werksschließung und ohne betriebsbedingte Kündigungen erreichen." Die Lohnkosten müssten dennoch sinken, zum Beispiel über Altersteilzeit oder Abfindungsprogramme.

Mit Einsparungen nach dem Vorbild von Peugeot Citroen will Opel nun profitabel werden. "Wir werden jeden Stein umdrehen, um Kosten zu senken", sagte Lohscheller. So sollen etwa so viele Fahrzeuge wie möglich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...