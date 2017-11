Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Blind Auditions im vergangenen Jahr: TVOG-Talent Julien Alexander singt mit seiner Gitarre den Nirvana-Hit "Heart-Shaped Box" https://w ww.the-voice-of-germany.de/video/63-julien-alexander-blank-heart-shap ed-box-clip. Yvonnes Hand kreist um den Buzzer. Sie drückt nicht. Niemand drückt. "Zwei Tage nach meiner Blind Audition habe ich eine E-Mail von Yvonne bekommen", erzählt der 20-Jährige ein Jahr später. "Die E-Mail enthält auch eine Entschuldigung, dass sie nicht gedrückt hat - das macht einen schon stolz." Yvonne Catterfeld: "Es war mir ein wirkliches Bedürfnis mitzuteilen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich finde, man muss auch mal Fehler eingestehen." Julien: "Wünschen würde ich mir natürlich, dass Yvonne sich dieses Jahr umdreht. Sie ist quasi der Grund warum ich hier bin." Geht Juliens Wunsch am Donnerstag, den 9. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben in Erfüllung?



Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Donnerstag, 9. November, um 20:15 Uhr, auf ProSieben: Carole Curty (27, Düdingen), Meike Ehnert (30, Schwarzenbach/ Saale), Jan Hasanov (20, Reutlingen), Anna Heimrath (20, Graz/AT), Michael Russ (24, Tillmitsch/AT), Franz Lippert (51, Kallmünz), Simon Zawila (37, Bielefeld), Kim Friehs (23, Unna), Melisa Toprakci (20, Neuss), Doris Mete (27, Uzwil/CH), Carina Chère (27, München), Shahd Syoufi (23, Stuttgart) und Julien Alexander Blank (20, Essen).



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr



Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de . Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. +49 [030] 3198-80822, +49 [89] 9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2