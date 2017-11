Der britische Stromnetzbetreiber National Grid (ISIN: GB00BDR05C01) wird die Zwischendividende um 2,1 Prozent auf 15,49 Pence (ca. 17,5 Eurocent) anheben. Im Vorjahr wurden 15,17 Pence ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 10. Januar 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 23. November 2017. Im letzten Jahr wurden insgesamt 44,27 Pence (ca. 0,50 Euro) an regulärer Dividende an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...